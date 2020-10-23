Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу восстановлен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу Мозырь – Брест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Демин рассказал, что прокачка нефти была временно приостановлена из-за упавшего на линии электропередачи дерева. Это, по его словам, привело к нарушению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко запросил приостановку транспортировки нефти из-за технических проблем. Отмечалось, что поступающая из РФ по нефтепроводу "Дружба" нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь".

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

