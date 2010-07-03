ФНС обяжет компании доплачивать налоги за самозанятых

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Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, чей труд используют вместо штатных работников.

"ФНС видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог", – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Силуанов отметил, что сейчас в качестве самозанятых по стране зарегистрировались 240 тысяч человек. Из них почти все (90%) работали "в серую". Министр добавил, что режим для самозанятых позволяет легализоваться, заплатить налоги и "спать спокойно".

С 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в качестве эксперимента начал действовать налог для самозанятых. Самозанятые должны отчислять 4% своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юридическими лицами. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд.

