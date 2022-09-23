Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро упал ниже 57 рублей впервые с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 11:47 по московскому времени курс евро опустился до 56,87 рубля, теряя 1,3%. К 12:02 евро замедлил снижение и торговался на уровне 57,1 рубля.
Отмечается, что курс доллара опускался до 58,64 рубля.
В четверг, 22 сентября, было зафиксировано падение евро до 58 рублей впервые с 25 июля. К 15:15 указанного дня курс упал на 2,06 рубля, до 58,09 рубля.
До этого эксперты рассказали, как проведение референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях отразится на курсе валют.
Так, один из экспертов, специализирующихся на фондовом рынке "БКС Мир инвестиций", Евгений Миронюк сообщил, что реакция рынка валют на геополитические события видна сразу же и проявляется волатильностью. Однако, уточнил специалист, так как курсообразование находится далеко от рыночного, направленного движения валютных пар ждать не следует.
"Деньги 24": национальные валюты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: