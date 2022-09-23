Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро упал ниже 57 рублей впервые с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 11:47 по московскому времени курс евро опустился до 56,87 рубля, теряя 1,3%. К 12:02 евро замедлил снижение и торговался на уровне 57,1 рубля.

Отмечается, что курс доллара опускался до 58,64 рубля.

В четверг, 22 сентября, было зафиксировано падение евро до 58 рублей впервые с 25 июля. К 15:15 указанного дня курс упал на 2,06 рубля, до 58,09 рубля.

До этого эксперты рассказали, как проведение референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях отразится на курсе валют.

Так, один из экспертов, специализирующихся на фондовом рынке "БКС Мир инвестиций", Евгений Миронюк сообщил, что реакция рынка валют на геополитические события видна сразу же и проявляется волатильностью. Однако, уточнил специалист, так как курсообразование находится далеко от рыночного, направленного движения валютных пар ждать не следует.

