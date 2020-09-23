Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акции "Яндекса" на торговой сессии на Московской бирже обновили исторический максимум, достигнув отметки 5 416 рублей за штуку, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:35 мск, акции подорожали на 10,5%.

Ранее стало известно, что "Яндекс" ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group Holding, в состав которой входит "Тинькофф банк".

В компании уже отметили, что стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке. В TCS Group уточнили, что стороны договорились о сумме в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию TCS.

До этого компания "Яндекс.Деньги" объявила о смене названия на "ЮMoney", а платежный сервис для бизнеса "Яндекс.Касса" теперь будет называться "ЮKassa".

Директор "ЮMoney" Иван Глазачев сообщил, что компания входит в экосистему Сбербанка и для нее наступает новый этап развития.