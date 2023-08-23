Минсельхоз заявил о стабильности цен на сырье для производства детского питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цены на российское сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

Помимо этого, объемы производства детского питания в РФ стабильно увеличиваются. По данным ведомства, за первые шесть месяцев этого года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста вырос на 16,7% по сравнению с прошлым годом. Он достиг 26,2 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что в начале сентября Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%. Причиной этого стало падение рубля, а также снижение спроса из-за спада рождаемости.

До этого экономист Мария Долгова заявляла, что ослабление рубля может привести к росту цен на некоторые продукты в РФ, в частности на молоко. По ее словам, курс валюты влияет на себестоимость продуктов, так как фермерам приходится приобретать товары для производства за границей.

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