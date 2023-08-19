Экономист заявила, что ослабление рубля может привести к подорожанию молока и яиц

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Ослабление рубля может привести к росту цен на некоторые продукты в РФ, среди них молоко, яйца и колбасные изделия, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, все эти продукты производятся российскими компаниями, однако курс валюты влияет на их себестоимость, так как фермерам приходится приобретать товары для производства за границей.

"Основными драйверами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, содержание и ремонт иностранного оборудования", – отметила Долгова.

Упаковка для продуктов тоже часто покупается у заграничных поставщиков, добавила она.

На данный момент из-за слабого курса рубля заметно подорожать могут яйца, так как сельхозпроизводители в РФ выводят кур-несушек из импортных яиц, резюмировала эксперт.

Ранее группа "М.Видео-Эльдорадо" в связи с ослаблением российской валюты заморозила на два месяца с возможностью продления цены в 30 товарных группах социально значимой техники на минимальном уровне июля.

Уточнялось, что по минимальным ценам россияне могут купить ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы.



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