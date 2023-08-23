Поставка партии зерна из РФ в страны Африки возможна в ближайшее время – СМИ

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Россия может бесплатно поставить зерно в нуждающиеся страны Африки в ближайшее время. Об этом РИА Новости сообщил источник, участвующий в переговорах по возобновлению зерновой сделки.

"Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран", – заявил он.

При этом участие Турции и Катара в процессе реализации поставок собеседник агентства комментировать отказался, отметив, что Анкара знакома с намерениями.

В конце июля Владимир Путин заявил о планах России безвозмездно поставить зерно в африканские Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрею. Это произошло после завершения зерновой сделки.

Как сообщал глава государства, в четыре страны Африки будет направлено 25–50 тысяч тонно продовольствия. В 2022 году Россия поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн.

