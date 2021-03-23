Власти не планируют регулировать в РФ цены на все продукты

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Российские власти не планируют замораживать цены на продукты, помимо сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Таких решений не принято и даже не обсуждалось", – цитирует министра ТАСС.

Ранее в правительстве положительно оценили опыт заморозки цен на подсолнечное масло и сахар.

Минсельхоз и Минпромторг получили поручение проработать продление соглашений с бизнесом еще на несколько месяцев. По договоренностям килограмм белого сахара не должен стоить дороже 46 рублей, а максимальный ценник на подсолнечное масло ограничен 110 рублями.

Впервые на проблему роста цен на продукты обратил внимание Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре 2020 года.

