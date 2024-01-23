Проблему переводов из РФ частично решили для турецких экспортеров текстиля – СМИ

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Проблему денежных переводов из России частично решили для турецких экспортеров текстиля. Иные секторы находятся в ожидании. Об этом пишет Ekonomim со ссылкой на источники.

Ранее газета сообщала, что экспортеры из Турции столкнулись с тем, что банки отказываются принимать денежные переводы из России, которые предназначены для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января.

Между тем посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу, передает РИА Новости. Источник в банковской системе страны сообщал агентству, что госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из России. По его данным, вопрос с частными банками может решиться к 25 января.

Оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, пищевой промышленности, обуви начала поступать через Emlak Participation Bank, отмечает Ekonomim. Представители сектора отметили, что в профильном министерстве приняли меры после учащения проблемы с денежными переводами из России. Сейчас, по их данным, переводы начали осуществляться через банк Emlak Katılım.

Уточняется, что проблему решили для четырех секторов, автомобильный и машиностроительный секторы находятся в ожидании.

До этого источник в банковской сфере в Анкаре поделился с агентством, что проблема с финансовыми операциями есть с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с санкциями Запада. Подчеркивалось, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что Турция содействует обходу антироссийских санкций.

Ранее в СМИ сообщалось, что турецкие экспортеры начали сокращать поставки в РФ товаров двойного назначения в октябре и ноябре прошлого года. Как отметили журналисты, причиной сокращения экспорта может быть риск подпадания Турции под американские санкции.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в 2023 году экспорт товаров в РФ увеличился на 16,9%, а торговый оборот составил 255,8 миллиарда долларов.