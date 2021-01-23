Под Истрой 15,5 га земли переданы в аренду для развития молочного животноводства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В городском округе Истра три земельных участка общей площадью свыше 15,5 гектара были переданы в аренду для развития молочного животноводства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных отношений Московской области.
"Три земельных участка общей площадью 15,5 гектара в городском округе Истра переданы в аренду К(Ф)Х "Племзавод "Фроловский" для развития молочного животноводства и будут введены в сельхозоборот", – говорится в сообщении.
По данным министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, участки будут использоваться для заготовки корма для фермерского поголовья, которое планируют увеличить до 200 коров. В перспективе инвестор планирует создать в области современный животноводческий комплекс, который позволит создать дополнительные рабочие места для местных жителей. Реализация проекта позволит пополнить консолидированный бюджет Подмосковья на 26 миллионов рублей.
"Инвестиции в проект составят более 80 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, льготная ставка аренды земельных участков на десять лет получили 19 промышленных комплексов и технопарков столицы. Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это позволило предприятиям за 2020 год сэкономить на аренде городской земли 183 миллиона рублей.
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