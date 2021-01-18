Льготную ставку на аренду земли в 2020 году получили 19 промкомплексов и технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Льготную ставку аренды земельных участков на десять лет получили 19 промышленных комплексов и технопарков столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это позволило предприятиям за 2020 год сэкономить на аренде городской земли 183 миллиона рублей.

"По итогам 2020 года город предоставил всем 19 обратившимся организациям десятилетнюю льготу по договорам аренды 24 участков общей площадью 33,6 гектара", – уточнил он.

По словам Ефимова, 5 арендаторов получили такую поддержку впервые, а 14 арендаторов подтвердили статус промышленных комплексов и технопарков, а также оформили дополнительные соглашения об установлении пониженной платы за аренду.

Льготную ставу на аренду городской земли предоставляют с 2016 года. За это время предприятия брали в аренду участки общей площадью 77,6 гектара. Для промкомплексов стоимость аренды составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка, а для технопарков – 0,01%.

Раньше дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков у города заключались лишь на год. Предприятия были вынуждены каждый раз подтверждать свой статус и заново обращаться в департамент городского имущества. С августа 2019 года они могут продлевать эту льготу по упрощенной схеме.

Им достаточно подтверждать свой статус промкомплекса или технопарка в Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности. Эта информация будет напрямую поступать от департамента инвестиционной и промышленной политики в департамент городского имущества.

Благодаря статусу промышленного комплекса или технопарка предприниматели могут сэкономить и на налогах. К примеру, для промкомплексов действует пониженная ставка регионального налога на прибыль – 12,5% вместо 17%. Также в два раза сокращен налог на имущество и снижен налог на землю.

Как заметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, это позволяет экономить значительные средства и направлять их на решение других важных производственных задач.

"Только для шести предприятий, получивших статус промкомплекса в 2020 году, прогнозируемая экономия на налогах ежегодно составляет порядка 300 миллионов рублей. В их числе разные производства: представитель оборонного комплекса, предприятие фармотрасли, а также машиностроители и производители оборудования", – заявил он.

Скидку на аренду городской земли получают компании, работающие в социально значимых отраслях. В частности, это пищевая промышленность и фармацевтика, а также наукоемкие производства – авиационная промышленность, машиностроение и другие.

Эту льготу оформляют в виде дополнительного соглашения к договору аренды, заключаемого на 10 лет, и исчисляют с даты присвоения организациям статуса промышленного комплекса или технопарка.

Чтобы оформить льготу, компания должна обратиться за государственной услугой "Выдача дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в городе Москве" на mos.ru.

Ранее стало известно, что в 2020 году участникам Московского инновационного кластера была одобрена финансовая поддержка в размере почти 1 миллиарда рублей. Отмечалось, что субсидии получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей.