В Белоруссии легализуют криптовалюты

22 декабря, 17:31
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Белоруссия станет первым государством в мире, легализовавшим смарт-контракты и криптовалюты на уровне страны. Это произойдет после вступления в силу декрета "О развитии цифровой экономики. Документ уже подписан Александром Лукашенко, но его текст еще не опубликован.
Смарт-контракт – компьютерная программа для заключения и поддержания контрактов в технологии блокчейн.
Декрет создаст благоприятные условия для развития информационных технологий и прихода мировых корпораций в республику. Документ поддержит и распространение технологии блокчейна и криптовалют, сообщает РИА Новости.
Первые проекты по операциям с токенами реализуют в Парке высоких технологий (ПВТ). При этом Белоруссия первой в мире создаст комплексное регулирование бизнеса на основе технологии блокчейн. Никаких ограничений или спецтребований по операциям с токенами и деятельности криптобирж и криптоплатформ не будет.
При этом майнинг, приобретение, отчуждение токенов не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию. До 2023 года операции не будут облагаться налогами.
Кроме того, декрет введет в стране отдельные институты английского права, что должно позволить создать благоприятную среду для развития венчурной экосистемы.
Принятие документа расширяет возможности по проведению внешнеэкономических сделок в электронном виде. Документ даст право резидентам ПВТ монетизировать разработки без ограничений форм заключаемых сделок.
Помимо легализации новых технологий, документ также расширит перечень видов деятельности резидентов парка, а также описывает меры поддержки образования в сфере информационных технологий.
В России также задумываются о вопросах работы с криптовалютой. Недавно об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая, что страна оказалась совершенно не готова к появлению биткойна.
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