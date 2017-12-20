Глава Совета Федерации РФ сравнила криптовалюту с чертом из табакерки

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Спикер Света Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании президиума научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба заявила, что Россия оказалась не готова к появлению криптовалюты.

"Эта криптовалюта, она как черт из табакерки выскочила, сегодня уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому", — приводит заявление спикера газета "Известия".

Глава Совфеда уверена, что в вопросе работы с криптовалютой нужно двигаться на опережение. Для этого необходима помощь и консультации экспертов.

Ранее сообщалось, что 17 декабря цена самой популярной и дорогой криптовалюты — биткойна превысила 19 тысяч долларов. Хотя еще неделю назад за один биткойн давали 15 тысяч долларов.