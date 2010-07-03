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Москва 24

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Экономика

11:42

"Газпром" назвал стоимость выставленных на продажу акций

экономика

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

Дочерняя компания "Газпрома" – "Газпром газораспределение" – установила цену размещения акций на уровне 220,72 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Пакет акций холдинга мог быть продан за 187 миллиардов рублей. На закрытии биржи в среду, 20 ноября, стоимость ценной бумаги "Газпрома" составила 248 рублей. Таким образом, дисконт к рынку составил 11%.

Компания получила 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей на покупку 850 590 751 акции (3,59% капитала).

Ранее сообщалось, что хозяину толстого кота Виктора Михаилу Галину, который нарушил правила перевозки "Аэрофлота", предложили подарить акции авиакомпании. "Мне поступило предложение, люди предлагают мне подарить акции "Аэрофлота". Очень забавная ситуация", – рассказал мужчина.

В аэропорту Шереметьево кота Виктора отказались пускать в самолет и потребовали сдать в багаж, поскольку он весит около десяти килограммов. Хозяин не захотел сдавать кота в багаж и обманул авиакомпанию – на взвешивании он подменил кота, получил посадочный талон, а потом пронес в самолет своего Виктора.

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