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09 августа, 23:31

ВТБ закрыл сделку по покупке более 50 процентов акций холдинга РТК

экономика финансы

09 августа, 23:31

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Фото: depositphotos/stokkete

ВТБ закрыл сделку по приобретению 50 процентов плюс одной акции группы компании Рустранском. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании РТК.

"Банк ВТБ и акционеры группы компаний Рустранском закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50 процентов плюс 1 акция ГК РТК", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что о договоренности ВТБ с РТК по данной сделке стало известно еще в начале июня.

"Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениями бизнеса", – заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева.

Группа компаний РТК является крупнейшим перевозчиком аграрных и лесных грузов в России. В объединенном вагонном парке холдинга числится 68 тысяч единиц подвижного состава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 75 процентов зарплат россиян проходят через счета Сбербанка и ВТБ. В связи с этим в России может появиться новый способ начисления зарплат. Планируется, что работодатель не будет знать, через какой банк получает зарплату его подчиненный.

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экономика финансы

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