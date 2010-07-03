ВТБ закрыл сделку по покупке более 50 процентов акций холдинга РТК

Фото: depositphotos/stokkete

ВТБ закрыл сделку по приобретению 50 процентов плюс одной акции группы компании Рустранском. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании РТК.

"Банк ВТБ и акционеры группы компаний Рустранском закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50 процентов плюс 1 акция ГК РТК", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что о договоренности ВТБ с РТК по данной сделке стало известно еще в начале июня.

"Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениями бизнеса", – заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева.

Группа компаний РТК является крупнейшим перевозчиком аграрных и лесных грузов в России. В объединенном вагонном парке холдинга числится 68 тысяч единиц подвижного состава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 75 процентов зарплат россиян проходят через счета Сбербанка и ВТБ. В связи с этим в России может появиться новый способ начисления зарплат. Планируется, что работодатель не будет знать, через какой банк получает зарплату его подчиненный.