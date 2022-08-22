На Московском финансовом форуме обсудят налоговую политику нового времени

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На VI Московском финансовом форуме, организованном Минфином России и правительством столицы, обсудят трансформацию налоговой системы в нынешних экономических условиях. Обсуждение состоится в рамках тематической сессии "Налоговая политика нового времени: от международной интеграции к внутренней настройке".

В последние годы налоговая система РФ претерпела значительные изменения. Осуществлялась донастройка как в рамках системной стратегической работы по повышению эффективности налоговой политики, упрощению процедур для бизнеса и граждан, деофшоризации экономики, так и принимались налоговые новации, которые стали ответами на вызовы экономике страны.

Современную налоговую политику эксперты обсудят 8 сентября. Они ответят на вопросы о том, как себя проявили уже реализованные налоговые решения, удалось ли добиться поставленных целей, есть ли необходимость в более радикальных шагах и возможна ли постоянная донастройка налоговой системы без ущерба ее эффективности.

В дискуссии примут участие замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг и другие эксперты.

Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность отмены таможенных и налоговых льгот для продукции авиапрома. Письмо с просьбой оценить такую перспективу в адрес российских перевозчиков направила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Позицию перевозчиков Минтранс запросил для подготовки совещания с Минфином. Представители авиакомпаний между тем предложение об отмене льгот не поддержали.

До этого в России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении эксперт напомнил о ситуациях, когда пенсионеры вынуждены брать на себя родительскую роль: у кого-то ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном в результате чрезвычайных обстоятельств.