Цена газа в Европе поднялась выше 3 тыс долларов за тысячу кубометров

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Цена газа в Европе поднялась выше трех тысяч долларов за одну тысячу кубометров. Это произошло впервые с начала марта текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 024 тысяч долларов за одну тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 20%.

Ранее издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

До этого стало известно, что в ФРГ планируют создать общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен.

