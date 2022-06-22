Экономист спрогнозировал повышение курса доллара в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что в июле курс доллара будет составлять около 60 рублей.
Утром 22 июня в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты опустился ниже 53 рублей. Такие показатели фиксируются впервые с июня 2015 года. По состоянию на 10:27 доллар упал до 52,96 рубля, потеряв 1,52%.
По словам Беляева, падение курса доллара обусловлено двумя факторами. В первую очередь это произошло из-за налогового периода. Поскольку корпорации оплачивают налог в рублях, они продают валютную выручку и это влияет на курс.
Тем не менее специалист считает, что такое снижение не продлится долго.
"Конъюнктурные факторы в виде выплат налога и повышения спроса уйдут, и я считаю, что доллар в скором времени начнет восстанавливать свои позиции по отношению к рублю. Но теперь уже говорить о том, что доллар восстановится выше 60 рублей за единицу, очень трудно. Видимо, этот показатель и будет ориентиром на конец июня, а то, может быть, даже и июля", – отмечает эксперт.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российская национальная валюта в настоящий момент переживает чрезмерное укрепление. По его мнению, комфортным для отечественной промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар.
В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал, что таких значений курс рубля может достигнуть уже к сентябрю этого года.
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