Экономист спрогнозировал повышение курса доллара в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что в июле курс доллара будет составлять около 60 рублей.

Утром 22 июня в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты опустился ниже 53 рублей. Такие показатели фиксируются впервые с июня 2015 года. По состоянию на 10:27 доллар упал до 52,96 рубля, потеряв 1,52%.

По словам Беляева, падение курса доллара обусловлено двумя факторами. В первую очередь это произошло из-за налогового периода. Поскольку корпорации оплачивают налог в рублях, они продают валютную выручку и это влияет на курс.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Во-вторых, оказалось, что американская экономика совершенно непрогнозируемо находится в более сложном положении, уже близком к кризисному.

Тем не менее специалист считает, что такое снижение не продлится долго.

"Конъюнктурные факторы в виде выплат налога и повышения спроса уйдут, и я считаю, что доллар в скором времени начнет восстанавливать свои позиции по отношению к рублю. Но теперь уже говорить о том, что доллар восстановится выше 60 рублей за единицу, очень трудно. Видимо, этот показатель и будет ориентиром на конец июня, а то, может быть, даже и июля", – отмечает эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Я сейчас склонен думать, что в июле курс доллара будет где-то около 60 рублей. Конечно не исключено, что в каких-то моментах под каким-то нажимом информации может какой-то скачок быть вверх или скачок вниз. Но это краткосрочно. Основной ориентир – это все-таки в районе 60 рублей за доллар.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российская национальная валюта в настоящий момент переживает чрезмерное укрепление. По его мнению, комфортным для отечественной промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал, что таких значений курс рубля может достигнуть уже к сентябрю этого года.

