В "Нафтогазе" рассказали, когда "Газпром" может потребовать разрыва договора транзита

17:09
Фото: ТАСС/Игорь Яшкин
"Газпром" может потребовать изменения договора на транзит российского газа после того, как выделение "Оператора ГТС Украины" из "Нафтогаза" признают неконституционным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Он отметил, что после соответствующего решения Конституционного суда Украины Секретариат энергетического сообщества может лишить оператора сертификации.
"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", – сказал Коболев.
Вопрос возник в связи с обращением 47 депутатов Верховной рады в Конституционный суд. Они попросили признать выделение газотранспортной системы в отдельную компанию "Оператор ГТС Украины" неконституционным актом.
В украинском парламенте полагают, что Верховная рада превысила полномочия при принятии изменений в законодательство, в результате которого кабинет министров был отстранен от управления оператором ГТС.
В "Нафтогазе" же выделение "Оператора ГТС" рассматривали как возможность подписать контракт с "Газпромом" на транзит газа по европейским стандартам.
Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" приступил к демонтажу транзитных газовых труб через Украину. Он отметил, что Киев не отказывался от транзита ресурса. Макогон подчеркнул, что демонтаж труб является инициативой российской стороны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: