В "Нафтогазе" рассказали, когда "Газпром" может потребовать разрыва договора транзита

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"Газпром" может потребовать изменения договора на транзит российского газа после того, как выделение "Оператора ГТС Украины" из "Нафтогаза" признают неконституционным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Он отметил, что после соответствующего решения Конституционного суда Украины Секретариат энергетического сообщества может лишить оператора сертификации.

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", – сказал Коболев.

Вопрос возник в связи с обращением 47 депутатов Верховной рады в Конституционный суд. Они попросили признать выделение газотранспортной системы в отдельную компанию "Оператор ГТС Украины" неконституционным актом.

В украинском парламенте полагают, что Верховная рада превысила полномочия при принятии изменений в законодательство, в результате которого кабинет министров был отстранен от управления оператором ГТС.

В "Нафтогазе" же выделение "Оператора ГТС" рассматривали как возможность подписать контракт с "Газпромом" на транзит газа по европейским стандартам.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" приступил к демонтажу транзитных газовых труб через Украину. Он отметил, что Киев не отказывался от транзита ресурса. Макогон подчеркнул, что демонтаж труб является инициативой российской стороны.