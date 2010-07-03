Эксперт назвал плюсы упрощения госзакупок

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Упрощение порядка госзакупок способно помочь в развитии малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора московского центра развития персонала "Активный персонал" Татьяну Рагулину.

По словам эксперта, необходимо либо увеличить лимиты закупок у МСП, либо упростить саму процедуру. "Чтобы все не шло через большую закупочную сеть, а были отдельные внутренние тендеры", – пояснила Рагулина, пояснив, что компаниям следует вернуть право самим закупать некоторые вещи.

Сейчас закупки в стране регламентируются двумя законами. В рамках первого закупки осуществляют государственные и муниципальные бюджетные учреждения, а по второму – госкомпании и субъекты естественных монополий.

Ранее Дмитрий Медведев поручил отменить статью за валютные нарушения по просьбе предпринимателей. Представители бизнес среды заявили, что действующие нормы тормозят экспорт и вынуждают резидентов идти на неоправданные риски.