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Курс доллара превысил 93 рубля впервые с 9 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 12:42 по московскому времени доллар вырос на 0,53%, до 93,04 рубля. К 12:45 валюта незначительно замедлила рост и была на уровне 93,03 рубля (+0,52%). При этом евро прибавил 0,67% и поднялся до 100,66 рубля, курс юаня увеличился на 0,11%, до 12,807 рубля.

Накануне курс евро превысил 100 рублей впервые с 9 января. Доллар, в свою очередь, прибавил 0,08% и торговался по цене 92,43 рубля. Курс юаня составил 12,806 рубля (плюс 0,04%).

Ранее экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.

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