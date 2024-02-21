Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 100 рублей впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По информации на 11:09 по московскому времени, евро вырос на 0,02%, до 100,01 рубля. К 11:13 валюта замедлила рост до 0,01% и составила 99,99 рубля. Доллар, в свою очередь, прибавил 0,08% и торговался по цене 92,43 рубля. Курс юаня составил 12,806 рубля (плюс 0,04%).

Накануне в 17:48 европейская валюта выросла на 0,53%, до 100 рублей. При этом в 17:53 евро упал до 99,98 рубля. Между тем доллар подорожал на 0,06%, до 92,39 рубля, курс юаня вырос на 0,18%, до 12,802 рубля.

Кроме того, 15 февраля курс евро превысил 99 рублей впервые с 2 февраля. Скачок зафиксировали в 16:30. Курс периодически то поднимался выше 99 рублей, то опускался к 98 рублям 95 копейкам.