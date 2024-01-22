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22 января, 07:17

Экономика

Доллар вырос до 88,37 рубля

Фото: depositphotos/valphoto

Рубль в начале торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами завтра на 07:02 по московскому времени вырос на 17 копеек, до 88,37 рубля, китайский юань увеличился на 2 копейки, до 12,24 рубля, а европейская валюта – на 15 копеек, до 96,34 рубля.

Ранее стало известно, что ослабление курса национальной валюты в декабре прошлого года было связано с операциями по выкупу активов у компаний из недружественных стран.

По данным Банка России, это также имеет отношение к росту спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками и снижению цен на нефть.

Москвичам рассказали об укреплении рубля на бирже

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