Минфин предложил ввести налоговый вычет на фитнес

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Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается ввести в России налоговый вычет на расходы за фитнес. Предполагается, что компенсация части затрат на физкультурно-оздоровительные услуги повысит физическую активность и здоровье россиян. Об этом говорится на портале проектов нормативных актов правительства.



Публичные обсуждения норм планируют завершить к 4 февраля нынешнего года. Предполагается, что данные нормы вступят в силу в январе 2020 года.

Виды услуг и список организаций, на которые будет распространяться вычет, определит министерство спорта.

На сегодняшний день в России можно получить социальное налоговые вычеты на обучение, на лечение и приобретение лекарств, а также по некоторым расходам на благотворительность.

В сентябре депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, согласно которым социальный налоговый вычет увеличится в два раза.

Как считает парламентарий, установленная еще в 2007 году предельная сумма вычета утратила свою актуальность и не оказывает существенной поддержки обучающимся.