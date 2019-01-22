ЦБ не нашел у МИнБанка признаков схем по выводу средств

Фото: ТАСС/Александр Тарасенков

Банк России не видит признаков криминальных схем по выводу средств из Московского индустриального банка (МИнБанка). Об этом сообщил его заместитель председателя Василий Поздышев. Он уточнил, что банк был сконцентрирован на кредитовании юрлиц.

"Сразу скажу, что мы не видим каких-либо схем и криминальных историй по выводу средств в кредитовании юридических лиц", – передает его слова ТАСС.

Ранее Банк России утвердил меры по предупреждению банкротства МИнБанка. По утвержденному плану, кредитной организации будут выделены средства из Фонда консолидации банковского сектора. Фонд, в свою очередь, будет выполнять функции временной администрации. МИнБанк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков.