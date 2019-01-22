В АРБ оценили перспективы Московского индустриального банка после санации

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Центробанк утвердил меры по предупреждению банкротства Московского индустриального банка (МИнБанка). Согласно утвержденному плану, банку выделят средства из Фонда консолидации банковского сектора, которому передаются функции временной администрации по управлению банком.

Первый вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский рассказал в беседе с порталом Москва 24, что МИнБанк представляет собой системообразующий банк, прежде всего, для области строительства. "Там кадры очень высокопрофессиональные, политика банка в целом за многие годы была адекватной, но банковские риски – есть банковские риски. С учетом внешних и внутренних факторов бывают ситуации, когда приходится поддерживать этот банк", – пояснил Киевский.

По мнению эксперта, итог по оздоровлению кредитной организации будет положительным, банк будет продолжать работать в штатном режиме. При этом Киевский не предполагает кризисного и более-менее существенного оттока клиентов.

"Я хорошо знаю руководство и деятельность банка. Это был и есть социальный банк, и у него крепкие взаимодействия со своими клиентами. Я знаю, десятками лет сотрудничают клиенты с этим банком", – рассказал собеседник портала Москва 24.

Киевский считает, что ЦБ верит в перспективы МИнБанка, иначе бы не пошел на форму оздоровления, которая бы позволила банку продолжить работу. "Будет сделан соответствующий пересмотр тех или иных политик в области просчета рисков, пройдут изменения в рисковой политике банка, но банк сохранится и будет действовать эффективно. Надо пережить это непростое время. Я думаю, и руководство банка, и новая администрация проведут соответствующую работу", – резюмировал Киевский.

Московский индустриальный банк занимает сегодня 33-е место по размеру активов среди российских банков.

Ранее Банк России утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев отметил, что банк проводит все платежи и выполняет все обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Временная администрация будет обеспечивать непрерывную деятельность банка, оценит его активы и проведет докапитализацию.

Евгения Маркова