ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка

Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского индустриального банка, сообщил регулятор утром во вторник, 22 января.
Согласно утвержденному плану, предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности. Данные меры, следует из сообщения ЦБ, повысят его финансовую устойчивость и будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.
Функции временной администрации переданы в Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС). Отмечается, что банк в последние годы столкнулся с финансовыми трудностями. "Проблемы были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью", - говорится в сообщении ЦБ.
При этом банк работает в штатном режиме, исполняет свои обязательства и совершает новые сделки. Моратория на требования кредиторов нет. Для клиентов во взаимоотношениях с банком ничего не изменилось.
Московский индустриальный банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков.
Ранее Банк России утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев отметил, что банк проводит все платежи и выполняет все обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Временная администрация будет обеспечивать непрерывную деятельность банка, оценит его активы и проведет докапитализацию.
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