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10:04

Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о потерях в случае прекращения транзита газа

экономика

10:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о потерях Украины в случае прекращения транзита газа прокомментировал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт напомнил, что в год "Нафтогаз" получает от "Газпрома" примерно 2,5–3 миллиарда долларов за транзит газа. "Объем платежей зависит от действующего тарифа, который высчитывается в соответствии с договором, а также от объемов прокачки", – пояснил Фролов в беседе с RT.

По его словам, уже в прошлом году объем прокачки газа через территорию Украины был ниже, чем в 2017 году. Получив возможность максимально загружать "Северный поток", "Газпром" лишил транзитную систему Украины примерно семи миллиардов кубов газа, уточнил эксперт.

Представитель Института национальной энергетики также пояснил слова Витренко о том, что, "в отличие от ситуации в 2009 году, газ на Украине будет". Так исполнительный директор "Нафтогаза" пытается ответить на два вопроса, которые возникают у политиков и экспертов к руководству украинской компании, заявил Фролов. "Вопрос первый и главный заключается в том, как "Нафтогаз" будет обеспечивать поставки газа населению ряда регионов, если упадет или прекратится транзит", – подчеркнул эксперт, добавив, что "поставки населению напрямую зависят от давления в ГТС".

Второй вопрос, по мнению Фролова, касается закупок газа. Он напомнил, что в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" закупать газ у "Газпрома" в объеме не менее четырех миллиардов кубов в год или оплачивать его. "Видимо, Витренко апеллирует к тому, что все в полном порядке и у Украины будут реверсные поставки", – заключил эксперт.

Ранее Витренко заявил о потерях украинской стороны в случае, если контракт о транзите российского газа с 2020 года не будет подписан, Представитель "Нафтогаза" оценил потери в три миллиарда долларов в год.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак, со своей стороны, отметил, что контракт на транзит газа через Украину должен стать привлекательным с коммерческой точки зрения. По мнению министра, Киеву нужно предоставить четкие правила работы газотранспортной системы, в частности, тарифы по "Северному потоку" и "Турецкому потоку".

экономика

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