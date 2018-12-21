Едим дома: во сколько россиянам обойдется застолье в Новый год

Набор продуктов на Новый год обойдется семье из четырех человек в 6253 рубля, что на 1,6 процента больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ. Ожидается, что динамика будет в 2,5 раза ниже прогнозируемой инфляции.
Для оценки стоимости продовольственных товаров использовались данные Росстата и объемы спроса и предложения в текущем году на основную продукцию, включающую порядка 30 популярных наименований.
В Минсельхозе уточнили, что цена на салат "Сельдь под шубой" почти не изменились, а продукты для салата оливье подорожали на 17 рублей. Российское вино стоит столько же, сколько и в 2017 году, рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его словам, производство отечественного вина остается на стабильном уровне.
Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Александр Горкин отметил, что потребительские цены на фрукты и овощи защищенного грунта в этом году понизились. Это связано с ростом тепличного производства. Производство плодов и ягод тоже растет.
Ранее специалисты сообщили, в 2018 году российская семья из трех человек в среднем потратит на празднование Нового года около 19 тысяч рублей. Продуктовый набор для праздничного стола обойдется в 10 тысяч рублей. Помимо этого, предполагаются траты на украшение дома. Празднование в кафе обойдется минимум в восемь тысяч для двоих, в ресторане – от 10 тысяч на человека.
А сладкий подарок для ребенка обойдется в 600–650 рублей, заявила директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. В состав такого презента обычно входят шоколадные конфеты и батончики, плитки, фигурные шоколадки.
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