Названа доля затрат на еду в бюджете россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Траты на продукты питания в бюджете россиян по итогам 2017 года составляют 31,2%,сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты исследования агентства РИА Рейтинг. Была изучена структура расходов граждан 40 стран Европы.

Лидером рейтинга, в основе которого лежат данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ, стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание 8,7% своих расходов.

Россия занимает в рейтинге 31-е место, она соседствует с Черногорией и Литвой. Более 40% расходов тратят на еду жители Казахстана и Молдавии. Замыкает рейтинг Украина с показателем – 50,9%.

Ранее эксперты назвали российские регионы с самым дорогим новогодним столом. Лидером оказалась Якутия, где в среднем на человека придется 447 рублей.