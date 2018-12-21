Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:59

Нулевой НДС будет действовать в аэропортах

экономика транспорт

11:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Российское правительство получило право устанавливать перечень услуг по обслуживанию воздушных судов в аэропортах при международных перевозках, реализация которых подлежит обложению НДС по нулевой ставке. Решение приняли в ходе заседания Совета Федерации, передает Агентство "Москва".

Также предусматривается перечень документов, представляемых в налоговый орган для целей подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС в отношении указанных услуг.

Ранее данный закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Налогообложение, согласно документу, производится по ставке ноль процентов при реализации услуг, которые оказывают при международных перевозках в российских аэропортах.

Ранее сообщалось, что благодаря принятию закона цена на авиабилеты снизится за счет новых ставок НДС для аэропортов. Аэропорты смогут пустить дополнительные доходы на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг.

Кроме того, в правительстве и Минтрансе обсуждают идею отмены повторного досмотра трансферных пассажиров и багажа. Эта мера должна сократить очереди в аэропортах при пересадках, и так минимизирует количество опозданий на рейсы и случаи потери багажа.

экономика транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика