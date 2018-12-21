Нулевой НДС будет действовать в аэропортах

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Российское правительство получило право устанавливать перечень услуг по обслуживанию воздушных судов в аэропортах при международных перевозках, реализация которых подлежит обложению НДС по нулевой ставке. Решение приняли в ходе заседания Совета Федерации, передает Агентство "Москва".

Также предусматривается перечень документов, представляемых в налоговый орган для целей подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС в отношении указанных услуг.

Ранее данный закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Налогообложение, согласно документу, производится по ставке ноль процентов при реализации услуг, которые оказывают при международных перевозках в российских аэропортах.

Ранее сообщалось, что благодаря принятию закона цена на авиабилеты снизится за счет новых ставок НДС для аэропортов. Аэропорты смогут пустить дополнительные доходы на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг.

Кроме того, в правительстве и Минтрансе обсуждают идею отмены повторного досмотра трансферных пассажиров и багажа. Эта мера должна сократить очереди в аэропортах при пересадках, и так минимизирует количество опозданий на рейсы и случаи потери багажа.