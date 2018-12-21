Банки для выплаты денег вкладчикам Руссобанка выберут не позднее 27 декабря

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Конкурсный отбор банков-агентов, которые выплатят деньги вкладчикам лишенного лицензии Руссобанка, состоится не позднее 27 декабря. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Чтобы оперативно принять заявления граждан и максимально быстро выплатить их страховое возмещение АСВ намерено использовать-банки агенты. О дате начала выплат агентство сообщит дополнительно.

21 декабря ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного Руссобанка. В его деятельности регулятор выявил неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. При этом руководство не собиралось предпринимать меры для улучшения ситуации.

Лицензия также была отозвана у Донхлеббанка, финансировавшего комплексные строительные проекты группы компаний, которые принадлежат его основному собственнику.