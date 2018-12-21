В России появилась новая профессия

На рынке ценных бумаг в России появился новый вид профессиональной деятельности – инвестиционное консультирование, сообщает "Российская газета".
Такая профессия стала актуальна после того, как в силу вступили поправки в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
Заниматься инвестиционным консультированием сможет юридическое или физическое лицо, состоящее в соответствующем реестре Центробанка. Их главная задача – предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем клиента.
Правда, некомпетентный совет консультанта позволит клиенту требовать возмещения убытков. Не будет советник нести ответственность в случае, если клиент предоставит недостоверную информацию, из-за чего инвестпрофиль будет составлен некорректно.
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