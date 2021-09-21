В России подорожала шаурма

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С начала текущего года стоимость шаурмы в России увеличилась в среднем на 8%, достигнув отметки 166 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Эвотор", проанализировавшей данные 800 тысяч чеков.

"Средняя цена за шаурму (включая чеки с наименованием "шаверма" ) в России составила в сентябре 166 рублей, за год она подорожала на 8%", – отметили в компании.

Дешевле всего это блюдо стоит в Республике Марий Эл – там его можно найти за 126 рублей. Самая дорогая шаурма в Якутии и Хабаровском крае, где отдать за нее придется 221 рубль. В Москве шаурма дешевле, чем в Санкт-Петербурге: 162 рубля против 183.

Специалисты также проанализировали популярность названий блюда: оказалось, что слово "шаверма" используется только в 16% российских заведений общепита. При этом шаверма стоит в среднем 182 рубля, тогда как шаурма – 162 рубля.

Ранее стало известно, что средняя цена разливного пива в России за год увеличилась на 9%, с 98 до 107 рублей. При этом в Москве усредненная цена за литр напитка оказалась наиболее высокой и составила 214 рублей. Тем не менее москвичи чаще всего приобретают разливное пиво стоимостью порядка 160 рублей за литр.

