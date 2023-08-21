Минсельхоз сообщил, что птицефабрики РФ работают в штатном режиме

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Российские птицефабрики работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.

Отмечается, что подотрасль растет. Так, с января по июль производство мяса птицы увеличилось на 1,3%, до 3,79 миллиона тонн, яиц – до 22,25 миллиарда штук, рост составил 3,5%. Помимо этого, Минсельхоз следит за обеспечением предприятий трудовыми и материально-техническими ресурсами.

"Совместно с отраслевым сообществом ведется скоординированная работа по осуществлению бесперебойной работы отрасли", – уточнили в министерстве.

Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация, что птицефабрика "Синявинская" предупредила ретейлеров о возможных срывах сроков отгрузок и отмены части заказов из-за дефицита штатов в 25–30%. Это связано с оттоком мигрантов после ослабления курса рубля.

В свою очередь, экономист Мария Долгова заявила, что ослабление рубля может привести к росту цен на некоторые продукты в РФ, среди них – молоко, яйца и колбасные изделия. Фермерам приходится приобретать товары для производства за границей, поэтому курс валюты влияет на себестоимость производимых товаров, объяснила она.

Также Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо. Трем крупнейшим производителям мяса птицы уже отправлены соответствующие запросы.

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