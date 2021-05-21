Юрист объяснила, как упростили оформление индивидуального налогового вычета в РФ

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Юрист Наталья Корниенко прокомментировала появление системы онлайн-оформления индивидуального налогового вычета. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В России данный процесс запустил банк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой.

"До этого были не сложности – процедуры были дольше. Появилась принципиально новая услуга. У вас будет предзаявление в личном кабинете, если вы имеете право на имущественный вычет", – объяснила юрист.

Теперь необходимость заполнять декларацию в налоговом кабинете пропала.

"Информация уже в налоговой службе благодаря тому, что к ней стекаются данные из множества источников, в том числе из банков. Дело в том, что вы, будучи зарегистрированными на госуслугах, можете переходить в свой личный кабинет в налоговой службе. Система защиты данных в этих источниках несколько иная, поэтому зачем вам складывать всю вашу информацию в одно окно", – добавила Корниенко.

Ранее в РФ упростили правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами. Сообщалось, что сроки получения вычета сократятся с четырех до полутора месяцев.