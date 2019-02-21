Доллар вырос к рублю на Мосбирже

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На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 65,74 рубля.

На 4 копейки увеличился курс евро и достиг отметки 74,51 рубля.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявил, что рубль на рынке валют в долгосрочной перспективе будет устойчив. Согласно прогнозам, рубль плавно укрепится в реальном выражении.



По его словам, обвалов российской валюты не произойдет. Это связано с тем, что рубль будет "чувствовать себя устойчиво" при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель.