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Экономика

18:13

Очную встречу ВЭФ в Давосе перенесли на конец мая

экономика

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Очную встречу Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе перенесли на 22–26 мая. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

В конце прошлого года организаторы отложили проведение очной встречи из-за нового штамма "Омикрон" и перенесли ее на лето 2022 года. Сейчас объявлены точные даты мероприятия.

Встреча будет носить название "Совместная работа, восстановление доверия". Это будет первое глобальное мероприятие с начала пандемии с личным участием лидеров.

Ранее Российский инвестиционный форум (РИФ) перенесли с февраля 2022 года на более поздний срок из-за коронавируса. В 2020 и 2021 годах форум также не проводился из-за ситуации с COVID-19.

Планировалось, что РИФ пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года.

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