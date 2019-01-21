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16:09

Курс евро расчетами "сегодня" на ЕТС снизился до 75,5 рубля

экономика финансы

16:09

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи 21 января составил 75,5321 рубля. Он снизился на 6,09 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Такие данные приводит Московская биржа.

По словам экспертов, цена последней сделки к этому моменту равна 75,5075 рубля за евро. При этом в ходе торгов курс европейской валюты колебался в диапазоне от 75,3375 до 75,6175 рубля за евро. На ЕТС было заключено около трех тысяч сделок на сумму более 13 миллиардов рублей.

В начале дня понедельника рубль показал рост к доллару и снижение к евро. Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился до 66,26 рубля, а европейской – вырос на 11 копеек, до 75,4 рубля. В результате бивалютная корзина подорожала на 0,7 копейки к уровню пятницы, 18 января.

Как ранее пояснил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, ощутимых перекосов на валютном рынке в настоящее время нет. При этом министр напомнил, что на ситуацию на валютном рынке влияет множество факторов.

экономика финансы

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