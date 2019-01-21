Курс евро расчетами "сегодня" на ЕТС снизился до 75,5 рубля

Курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи 21 января составил 75,5321 рубля. Он снизился на 6,09 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Такие данные приводит Московская биржа.
По словам экспертов, цена последней сделки к этому моменту равна 75,5075 рубля за евро. При этом в ходе торгов курс европейской валюты колебался в диапазоне от 75,3375 до 75,6175 рубля за евро. На ЕТС было заключено около трех тысяч сделок на сумму более 13 миллиардов рублей.
В начале дня понедельника рубль показал рост к доллару и снижение к евро. Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился до 66,26 рубля, а европейской – вырос на 11 копеек, до 75,4 рубля. В результате бивалютная корзина подорожала на 0,7 копейки к уровню пятницы, 18 января.
Как ранее пояснил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, ощутимых перекосов на валютном рынке в настоящее время нет. При этом министр напомнил, что на ситуацию на валютном рынке влияет множество факторов.
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