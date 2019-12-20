Депутат Госдумы оценил прогресс в переговорах по транзиту газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампред парламентского комитета по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о достижении принципиального соглашения по транзиту газа на трехсторонних переговорах в Берлине.

"Было много обсуждений по итогам встречи в "нормандском формате". В данном случае мы видим одно из таких следствий, поскольку на полях этой встречи велись переговоры и по транзиту газа. Сейчас мы видим, что эти переговоры дают свои результаты", – цитирует депутата RT.

Парламентарий добавил, что сейчас стороны находятся в активном переговорном процессе, в ходе которого могут возникать "как заминки, так и дальнейшие прорывы".

Ранее Марош Шефчович указал, что Россия и Украина надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности. Министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что все стороны качественно отработали свои обязательства и теперь близки к подписанию договора.

В субботу на техническом уровне переговоры проведут "Газпром" и "Оператор газотранспортной системы Украины". До этого "Нафтогаз" передал акции оператора холдингу, подконтрольному Минфину. Новая компания начнет работу 1 января 2020 года.

