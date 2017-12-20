Белоруссия перестанет импортировать российскую электроэнергию с 2018 года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Власти Белоруссии решили отказаться от импорта российской электроэнергии с 2018 года. Заявление об этом сделал министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.
"Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать", – цитирует РИА Новости слова Потупчика. "С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", – добавил министр.
В "Интер РАО", в свою очередь, сообщили о готовности поставлять электроэнергию в Белоруссию, в том числе и помесячно, если это будет экономически целесообразно.
Отмечается, что в период с января по июнь 2017 года импорт российской электроэнергии в Белоруссию сократился до 1,06 миллиарда киловатт в час – более чем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Ранее власти Белоруссия собирались отказаться от импорта электроэнергии из России в 2020 году, после запуска блоков строящейся БелАЭС.
При этом в ноябре в Минэнерго страны подчеркнули, что в настоящее время Белоруссия импортирует электроэнергию, главным образом, во время ремонта генерирующих мощностей.
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