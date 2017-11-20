Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян

Фото: depositphotos/gregorylee

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в октябре 2017 года снизились на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в сентябре и августе снижение реальных доходов равнялось 0,3 процента в годовом выражении. Отмечается, что реальные доходы населения России сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9 процента в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2 процента, в 2014 году их снижение составило 0,7 процента, передает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что более половины российских семей имеют непогашенные кредиты. Это вдвое больше, чем в 2009 году. Согласно опросу ВЦИОМ, кредит в банке остается вторым по популярности способом срочного получения денег для граждан России. Отмечается, что 35 процентов опрошенных в случае необходимости предпочтут получить кредит в банке.

За последние три года доля россиян, которые имеют опыт получения банковских кредитов, выросла с 58 процентов до 67 процентов.