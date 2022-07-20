Российские производители семян попросили о введении субсидий

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Для развития производства российских семян и снижения уровня зависимости от импорта, отечественным компаниям требуется помощь. На совместном заседании комитетов по аграрным вопросам Госдумы и Совета Федерации озвучили предложение о выделении субсидий, размер которых должен быть не менее 70% от стоимости выпускаемого посадочного материала в стране.

По словам главы "Щелково агрохим" Салиса Каракотова изданию "Коммерсант", уровень импорта для производства семян в России остается высоким. Так, 97% материалов по сахарной свекле необходимо импортировать из-за рубежа. Для кукурузы – 50%, рапса – 40%.

Общий объем отечественного рынка семян оценивается в 140 миллиардов рублей. Около 80% суммы отправляются в страны Европы и США.

Российские производители также просят о введении квот на завоз семян в процессе роста отечественного производства, сообщил Каракотов. Принятые меры помогут достичь обеспеченности российского рынка семенами сахарной свеклы, кукурузы и сои в 70% до 2025 года.

Поддержка отечественным производителям, считает гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко, нужна немедленно. Это поможет компенсировать затраты производителей. Кроме того, вероятность того, что поставки прекратятся в любой момент, крайне высока. В прошлом году Россия уже лишилась 20% семян масличного подсолнечника.

Ранее стало известно, что садоводам, выращивающим овощи и фрукты на собственных участках, позволят продавать их в магазинах. Таким образом, правительство хочет дополнительно насытить рынок товарами. Для осуществления торговли садоводам придется оформить статус самозанятого.