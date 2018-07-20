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Центробанк лишил лицензии "Южный региональный банк" с центральным офисом в Ростове-на-Дону, сообщает "Мир 24".

На сайте регулятора отмечается, что в кредитной организации снизилась активность и резко сократилось число клиентов. Это произошло из-за плохой деловой репутации банка и неадекватной оценки кредитных рисков.

Кроме того, по данным ЦБ, банк нарушал так называемое "антиотмывочное" законодательство. За последний год регулятор четыре раза применял к кредитной организации надзорные меры, в том числе ограничивал прием вкладов от населения.

"Южный региональный банк" занимал в российской банковской системе 487-е место и участвовал в системе страхования вкладов.

Филиалы банка, согласно официальному сайту, располагались в Москве и Санкт-Петербурге.