В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Федеральная антимонопольная служба России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но абсолютно неприятен лично как человеку. Я понимаю экономические причины. Тем не менее я уже вижу падение, ажиотажных цен уже нет", – рассказал он на пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты".

По словам замглавы службы, на это влияют насыщение рынка, наращивание производства и снижение спроса на фоне снижения масштабов заболеваемости COVID-19.

ФАС регистрирует также стабилизацию цен на гречку в России. Возможно, они снизятся до уровня, который фиксировали до введения ограничений из-за коронавируса, считает начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"Сейчас килограмм гречневой крупы стоит от 67 до 84 рублей. Дороговато, но у нас есть весь потенциал для снижения цен", – цитирует его РИА Новости.

Существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия не наблюдается, отметил Цариковский.

Ранее замначальника ГУП "Московский метрополитен" Юлия Темникова ранее сообщала, что приобрести маски в подземке можно на 10% дешевле среднерыночной цены. Там она обойдется в 30 рублей, пара перчаток стоит 20 рублей.