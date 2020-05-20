В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Федеральная антимонопольная служба России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.
"Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но абсолютно неприятен лично как человеку. Я понимаю экономические причины. Тем не менее я уже вижу падение, ажиотажных цен уже нет", – рассказал он на пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты".
По словам замглавы службы, на это влияют насыщение рынка, наращивание производства и снижение спроса на фоне снижения масштабов заболеваемости COVID-19.
ФАС регистрирует также стабилизацию цен на гречку в России. Возможно, они снизятся до уровня, который фиксировали до введения ограничений из-за коронавируса, считает начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
"Сейчас килограмм гречневой крупы стоит от 67 до 84 рублей. Дороговато, но у нас есть весь потенциал для снижения цен", – цитирует его РИА Новости.
Существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия не наблюдается, отметил Цариковский.
Ранее замначальника ГУП "Московский метрополитен" Юлия Темникова ранее сообщала, что приобрести маски в подземке можно на 10% дешевле среднерыночной цены. Там она обойдется в 30 рублей, пара перчаток стоит 20 рублей.
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