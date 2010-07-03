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11:40

Россия заняла седьмое место по числу банкоматов

экономика финансы

11:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики Всемирного банка подсчитали, сколько банкоматов приходится на 100 тысяч человек в разных странах мира. В этом рейтинге Россия заняла седьмое место, сообщает ИА "НСН".

Лидером списка, по данным Всемирного банка, стал китайский Макао. В 2017 году там зафиксировали более 313 банкоматов на 100 тысяч человек. На второй строчке оказалась Южная Корея, ее показатель – более 271 банкомата. В топ-3 также вошла Канада, где на каждые 100 тысяч жителей приходится почти 228 банкоматов.

Помимо них, в пятерку стран с самым внушительным числом банкоматов попали Сан Марино и Соединенные Штаты. На шестом месте расположилась Португалия с 168 банкоматами. Следом идет Россия, где Всемирный банк насчитал почти 164 банкомата на 100 тысяч человек. Замыкают первую десятку Австралия, Хорватия и Великобритания.

Ранее сообщалось о раскрытии новой схемы мошенничества через терминалы Сбербанка. Как пояснили специалисты, злоумышленник, не вставляя карту в банкомат, выбирает операцию и не завершает ее. После этого следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если потенциальная жертва вводит пин-код в течение полутора минут после мошенника, операция завершается и с карты списываются деньги.

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