Россия заняла седьмое место по числу банкоматов

Аналитики Всемирного банка подсчитали, сколько банкоматов приходится на 100 тысяч человек в разных странах мира. В этом рейтинге Россия заняла седьмое место, сообщает ИА "НСН".
Лидером списка, по данным Всемирного банка, стал китайский Макао. В 2017 году там зафиксировали более 313 банкоматов на 100 тысяч человек. На второй строчке оказалась Южная Корея, ее показатель – более 271 банкомата. В топ-3 также вошла Канада, где на каждые 100 тысяч жителей приходится почти 228 банкоматов.
Помимо них, в пятерку стран с самым внушительным числом банкоматов попали Сан Марино и Соединенные Штаты. На шестом месте расположилась Португалия с 168 банкоматами. Следом идет Россия, где Всемирный банк насчитал почти 164 банкомата на 100 тысяч человек. Замыкают первую десятку Австралия, Хорватия и Великобритания.
Ранее сообщалось о раскрытии новой схемы мошенничества через терминалы Сбербанка. Как пояснили специалисты, злоумышленник, не вставляя карту в банкомат, выбирает операцию и не завершает ее. После этого следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если потенциальная жертва вводит пин-код в течение полутора минут после мошенника, операция завершается и с карты списываются деньги.
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