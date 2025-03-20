Центробанк повысил курс доллара на 21 марта до 84,4 рубля

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Центральный банк России на 21 марта 2025 года определил официальный курс доллара на уровне 84,3955 рубля. Это на 1 рубль 55 копеек больше предыдущего значения, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ повысил и официальный курс евро на 1 рубль 64 копейки, после чего он составил 92,4633 рубля. В свою очередь, курс юаня достиг 11,6019 рубля путем повышения на 17 копеек.

Во вторник, 18 марта, внебиржевой курс американской валюты побил свой рекорд 19 июня 2024 года, опустившись ниже 81 рубля. Значение снизилось на 1,35 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составило 80,74 рубля.

При этом до 75 рублей доллар может подешеветь только в случае некоего серьезного позитива, рассказал ранее аналитик Дмитрий Александров. Таким событием, по его мнению, может стать снижение геоэкономической напряженности.

Однако эксперт подчеркнул, что курс отечественной валюты достиг своего пика укрепления и более глубокое движение вниз, к 75–80 рублям, в настоящий момент не ожидается.

