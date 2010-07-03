ЦБ подсчитал банкоматы в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк России обнародовал сведения о числе банкоматов в регионах страны в начале текущего года. Рейтинг возглавили Москва и Подмосковье, передает RT.

Во всем столичном регионе насчитали 36,5 тысячи аппаратов для получения и внесения наличных. На втором месте со значительным отрывом расположился Санкт-Петербург, где жителям доступны 10,5 тысячи банкоматов.

Следом идут Краснодарский и Красноярский края, а также Тюменская область. В них работают 6,9 тысячи, 6,8 тысячи и 6,4 тысячи банкоматов соответственно.

А вот в Чукотском автономном округе всего 61 банкомат. В конце списка также оказались Еврейская АО, Ингушетия, Магаданская область и Республика Алтай.

При этом всего в РФ действует более 200 тысяч банкоматов. Из них 135 тысяч принимают наличные, а с помощью 127,3 тысячи можно оплачивать товары и услуги.

В начале марта российская платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты. Воспользоваться сервисом могут обладатели любых смартфонов на Android с поддержкой технологии NFC.