Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа

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Суд в Нидерландах принял решение отклонить апелляцию России по поводу выплаты экс-акционерам компании ЮКОС в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на вердикт апелляционного суда Амстердама.

"Даже если бы РФ своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены", – уточнили в суде.

При этом по решению суда Россия будет обязана оплатить судебные издержки на сумму более 120 тысяч евро.

Кроме того, российская сторона еще может направить апелляцию на вердикт в Верховный суд Нидерландов.

"Что касается других оснований для отмены арбитражных решений, то они были окончательно отклонены на более ранней стадии разбирательства", – сообщила ТАСС пресс-секретарь апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

В декабре 2021 года апелляционный суд США решил отклонить иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС по взысканию с России 50 миллиардов долларов. При этом в июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Изначально арбитраж потребовал взыскать с России 50 миллиардов долларов, но позже окружной суд Гааги отменил данное постановление. В феврале 2022 года апелляционный суд Гааги вновь обязал РФ к выплатам по иску. В Минюсте РФ подчеркнули, что с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.

В ведомстве пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе. В министерстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.



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