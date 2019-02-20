Центробанк понизил курс доллара и евро

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Официальный курс доллара на 21 февраля снизился на 34,54 копейки и составил 65,8568 рубля.

Как сообщает News.ru со ссылкой на данные ЦБ РФ, курс евро также упал на 13,35 копейки, составив 74,6816 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 25 копеек, составив 69,828 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рубль на рынке валют в долгосрочной перспективе будет устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении. По его словам, обвалов рубля не произойдет. Это связано с тем, что рубль будет "чувствовать себя устойчиво" при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель.